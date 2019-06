Program bude plný hudby

Kolín – Hudební festival s názvem Garage Fest se bude konat 22. září od 12 hodin v Cihelně města Kolín. Můžete se těšit na nabitý hudební program plný kapel. Zahrát, zazpívat a pobavit přijede kapela KriminalRoman, Houba, Blank Out, Vole, Interpunkce, Chandra, Inau, Blikající miminko, Los utřinos, Death Wish Kids a Bambulkyne dobrodružstvá. Dále po 22. hodině, se zájemci budou moci přesunout do baru Pod Hodinami v Kolíně. Kde akce bude pokračovat v podobě After Party.