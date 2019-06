Po diskuzi o obchvatu bude prostor na otázky

Veřejná diskuze se uskuteční v úterý 2. října od 18 hodin v Podnikatelském inkubátoru Cerop ve městě Kolín. Hlavním tématem této sešlosti bude diskuze o dostavbě obchvatu města Kolína. Na události nebude chybět ani odborná osoba zabývající se tímto odvětvím. Diskuze se také zúčastní archeolog Matěj Forst. Ten je v oboru samozřejmě vzdělaný a má co říci. Po ukončení diskuze se budou moci návštěvníci ptát na to, co je zajímá. Matěj Forst se bude snažit na otázky srozumitelně odpovídat.