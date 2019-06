Tematicky zaměřená ovocná stezka z Křečhoře u Kolína do Českého Brodu vede podél sadů s celoročním prodejem ovoce, moštů, pálenic a dalších výrobků. Po cestě je deset odpočívadel s mapou a informacemi o tradicích ovocnářství. Na každém odpočívadle je připraven reliéfní obrázek a originální razítko, které si můžete dát do deníčku. Ve dvou úsecích jsou naučné tabule, které hravou formou prověří znalosti všech zájemců. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo mají rádi geocaching. U označených ovocnářů najdete schránku s razítkem do vaší sbírky.