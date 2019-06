Obrázky z lásky v lesním ateliéru

Posledních několik dní zbývá k návštěvě výstavy grafických listů, která se koná do neděle 29. července v Hradišťku. Návštěvníci Lesního ateliéru Kuba mohou vidět obrazovou monografii z knihy Obrázky z lásky. Autorkou výtvarného díla je známá česká herečka a malířka Iva Hüttnerová. Zájemci mohou mimo galerie pro autorské výstavy navštívit také prodejnu s výrobky z přírodních materiálů a keramickou dílnu, kde se občas pořádají kurzy pro veřejnost. Otevřeno je od úterý do neděle od 10.00 do 17.00.