Nebovidská tvrz promítá příběh o dračím dobrodružství

V rámci letního kina promítne animovaný příběh Jak vycvičit draka 3 v pátek 9. srpna od 19 hodin Nebovidská tvrz.

Bývalí nepřátelé Vikingové a draci žijí na ostrově Blp v přátelské harmonii. Všem vládne mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou, vedle toho se také zamiloval do překrásné Astrid.

Jen jí to ještě nestihl říci, a nakonec láska bude to, co změní osudy obyvatelů ostrova Blp. Dokáže si s tím Škyták poradit?