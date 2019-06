Nablýskaní veteráni míří do Kolína

Kolínská plaketová jízda startuje do svého 34. ročníku. Výstava a soutěž auto a moto veteránů začne v sobotu v osm hodin ráno na Karlově náměstí, kde budou nablýskaní krasavci vystaveni do půl dvanácté. Poté se vydají ve dvou etapách na trasu závodu, která povede obcemi Pašinka, Ratboř, Solopysky, Uhlířské Janovice, Úžice, Skvrňov, Vavřinec, Bečváry, Lošany a Radovesnice. Cíl je opět na kolínském náměstí, kde bude možné si veterány prohlédnout ještě od 16:30 do 19:30.