Muzikálový herec představí svůj vánoční sen

Koncert plný vánoční atmosféry pod taktovkou Radima Schwaba se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu od 19 hodin v Městském divadle v Kolíně. Na koncertě zazní oblíbené vánoční písně, jako jsou například All I Want for Christmas is You od americké zpěvačky Mariah Carey, Pojď se mnou lásko má od Waldermara Matušky či známý hit Hallelujah.

Představitel Fantoma opery Radim Schwab uchvátí posluchače svým procítěním projevem. Během večera se na hlavní scéně divadla objeví také známá herečka Jaroslava Obermaierová či finalisté hudební soutěže San Remo Junior.