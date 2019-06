Můj život Cuketky

Animovaný / Komedie / Drama / Švýcarsko / Francie / 2016 / 70 min

Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – v dětském domově – setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice: ti všichni si procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými hravými dětmi. A pak je tu ještě Camille. Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové věci. A co takhle být kromě toho ještě šťastný?

Základní vstupné 89 Kč. Studenti, senioři a děti do 15 let mají na vstupenku 20 Kč slevu.