Minigolf může hrát celá rodina

Vodní svět v Kolíně umožňuje svým návštěvníkům do 31. října hrát minigolf na venkovním osmnáctijamkovém minigolfovém hřišti.

Minigolf, neboli miniaturní verze golfu, je ideální oddychová hra pro každou věkovou kategorii, i rodiny s dětmi.

Navštívit jej je možné každý všední den od 8 hodin do 12 hodin, poté od 12 hodin do 18 hodin, nebo o víkendech od 9 hodin do 12 hodin.

Vstupné je 40 korun pro děti do 15 let a 60 korun pro dospělé. V ceně je zahrnuto zapůjčení holí, míčků i výsledkových karet.