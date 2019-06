Marika Pithartová povede kurz

Miminko patří po porodu do maminčiny náruče. To je ale v některých situacích lehce komplikované. Marika Pithartová ovšem zná řešení. Připravila si kurz vázání dětí do šátku v Rodinném centru Hvězdička v Kolíně. Představí a osobně ukáže maminkám, jaké výhody či nevýhody v nošení dětí u sebe jsou. Předvede vázání krok za krokem, místo miminka ale budou při kurzu návštěvníci používat manipulační panenku. Právě na té si tuto schopnost natrénují.