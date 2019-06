Maminka vyučuje své děti doma

Na statku Na Rynku na Pašince se bude konat zajímavá přednáška jedné z maminek. Ta již celých šest let sama doma vyučuje své děti. Právě s těmito zkušenostmi se podělí na setkání s tématem Domácí škola očima maminky. Dozvíte se mnoho zajímavých informací. Představí, jak to u nich doma vlastně funguje. Zjistíte, zda takové vyučování doma je přínosem. Zda se děti vyučují stejně jako ve škole. Mluvit se bude zároveň o způsobu zkoušení a známkování. Zájemci se budou moct podívat i do prostor, kde domácí výuka probíhá.