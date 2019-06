Lezeckých závodů se může zúčastnit každý

Lezecké závody s názvem Pod mostem cup se budou konat 1.9. od ranních 9 hodin na lezecké stěně Nový most v Kolíně. Závodů se může zúčastnit každý odvážlivec do 16 let. Přihlásit se je třeba stihnout do 10 hodin, pak začnou samotné závody. Pro všechny účastníky bude připravené občerstvení, vítězové si odnesou věcné ceny. Následně po soutěži začne program pro veřejnost v podobě lezeckých a skateboardingových ukázek. Zájemci si budou moci také vyzkoušet lezení po skále s zapůjčením veškerého vybavení.