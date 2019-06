Legendární jazz – rocková kapela Energit vystoupí v Kolíně. Na koncert se mohou fanoušci těšit ve čtvrtek 7. února od 20 hodin v Městském společenském domě v Kolíně.

Energit s podtextem „Legendary band is back on the road“ se těší dlouholeté tradici – založena byla v roce 1973, a nyní vrací hudební úder!

Na kolínském pódiu vystoupí Luboš Andršť, Vladimír Kulhánek, Jan Holeček a Jiří Zelenka.