Kouřimí projde průvod plný kouzelných světýlek

Podzimní procházku na čerstvém vzduchu oživenou o světýlka uspořádá město Kouřim spolu s rodinným centrem Knoflíček. Na akci s příjemnou atmosférou mohou zájemci dorazit v sobotu 27. října v 18 hodin ke kouřimskému muzeu.

Odtud budou všichni společně pokračovat světelnou procházkou městem až k místní skále. Tam na účastníky průvodu čeká strašidelný domeček plný strašidýlek a menší občerstvení v podobě ochutnávání dobrot z dýně, která k tomuto ročnímu období patří.

Mimo to je připravena také soutěž o nejlépe vyřezávanou dýni. Soutěžní dýně je možné donést v sobotu 27. října přímo do skály, od 13 do 16 hodin.