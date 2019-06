Tradiční silniční závod jednotlivců s hromadným startem v centru města.

Hlavní cena pro nejrychlejšího muže a ženu je let letadlem. Závodit mohou i děti do věku čtrnácti let.

Připraven je doprovodný program pro malé i velké v podobě hudby, občerstvení i atrakcí.