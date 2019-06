Komentovaná prohlídka chrámu

Zveme Vás na komentovanou prohlídku chrámu svatého Bartoloměje!

Jazyk: čeština

Kde: sraz u chrámu sv. Bartoloměje

Přijďte si prohlédnout chrám svatého Bartoloměje a dozvědět se zajímavosti o historii i současnosti této kolínské dominanty.

Průvodce z Regionálního muzea v Kolíně zajištěn.

Vstupné do chrámu: 70 Kč (dospělí), 35 Kč (děti, studenti, důchodci)

Těšíme se na Vás!

Akce se koná pod záštitou místostarosty města Tomáše Růžičky.

We invite you to join the guided tour of Church of St. Bartolomeus!

Language: Czech

Where: meeting point Church of St.

Come to do some sightseeing of Church of St. Bartolomeus and learn interesting historical and present day facts about the dominant feature of Kolín.

Guide from Regional Museum in Kolín arranged.

Entrence fee into Church 70 CZK (adults), 35 CZK (children, students, retired persons)

We are looking forward to see you!

The event is organized under the patronage of deputy major Tomáš Růžička.