Kolín si připomíná Jana Palacha a jeho odkaz

Je to už 50 let, kdy se na Václavském náměstí v Praze zapálil student Jan Palach. Pietní prostor na uctění jeho památky, bude vytvořen od středy 16. ledna do neděle 20. ledna před kolínskou radnici. Každý bude moci uctít památku, zapálit svíčku a položit květinu.

„U pietního místa bude rovněž vystaven panel s fotografií hrobu Jana Palacha, kterou městu pro tuto příležitost propůjčil fotograf Tomki Němec,“ uvedla mluvčí města Kolín Iva Blümelová.