Kolín ožije horolezectvím a skateboardingem

Kolín – Pod mostem cup se v Kolíně uskuteční již po čtvrté. Mladí horolezci se sejdou 2. září od 9 hodin na lezecké stěně pod Novým mostem. Závody jsou pro děti a mládež do 16 let. Přihlásit se lze na místě do 10 hodin, kdy závody začnou. Od 14 hodin je připravený program pro veřejnost. Těšit se můžete na lezecké ukázky nebo ukázky skateboardingu. Představí se také finalistky Miss Polabí 2017 a každý si může vyzkoušet lezení. Veškeré vybavení si může zapůjčit zdarma.