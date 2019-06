Každý ví, že nejsme stejní. Přesto druhé soudíme podle sebe a čekáme, že to, co je důležité pro nás, potřebují i oni. Narodili jsme se ale s různým nastavením mozku – pro některé dovednosti a činnosti máme vrozené vlohy a snadno se je naučíme, jiné nás stojí velké množství energie a nebaví nás. Lidé kolem nás to ale mohou mít jinak. Díky Teorii typů zjistíte nejen to, co ještě nevíte o sobě, ale také, co potřebujete vědět o druhých, aby se vám s nimi lépe komunikovalo a spolupracovalo.

Další inspirativní kavárnou pro rodiče vás provede Šárka Miková, autorka knihy s názvem Nejsou stejné - Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě. Setkání začne v 17 hodin v Kulturním domě Svět v Českém Brodě.