Hvězdné návraty s hercem Miroslavem Donutilem

Každý víkend po 16. hodině nabízí Český rozhlas Region pořad Hvězdné návraty. Jeho autor Patrik Rozehnal v něm prostřednictvím ukázek z rozhlasových, televizních a filmových děl přibližuje osobnosti spjaté s humorem.

Dnes po 16. hodině vás pobaví svými historkami a vzpomínkami herec a bavič Miroslav Donutil. Dozvíte se, co zdědil po mamince a tatínkovi, kde se naučil opravdovému herectví i jaký byl přechod z Brna do Prahy. To vše okoření písničky, scénky a historky.

Hvězdné návraty naladíte už dnes po 16. hodině na frekvenci 100,5 FM.