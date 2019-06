Florbalový turnaj (kluci i holky 8 - 13 let)

Pro kluky i holky 8 – 12 let

Vytvoř si tým 4+ 1 (čtyři hráči + brankář + kámoše na střídání), zaregistruj ho a přijď si 28.4. 2018 zahrát florbal do sportovní haly v Českém Brodě. Jsi sám? Nevadí, prostě se zaregistruj a přijď. My ti tým pomůžeme sestavit na místě. Pokud máš florbalovou hůl, vezmi ji s sebou. Pokud ne, nezoufej, i tu ti půjčíme. Na co opravdu nesmíš zapomenout, je čistá sportovní obuv a sportovní oblečení.

Sraz hráčů

v 9:00

Začátek turnaje

v 9:30

────

Sportovní hala Český Brod

────

Startovné

30,-/hráč

────

Uzávěrka přihlášek do

24. 4. 2018

────

Děti přihlašujte na tel:

731 023 680

Lucie Vokáčová