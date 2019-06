Vernisáž výstavy Stavby století republiky ve Středočeském kraji se koná ve čtvrtek 18. října od 17 hodin v Veigertovském domě v Kolíně.

Expozice představí stavby moderní architektury vytvořené od roku 1918 po současnost.

Výstava bude k vidění do 1. listopadu každý všední den od 9 do 17 hodin, o víkendech od 10 hodin do 17 hodin.