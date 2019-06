Drážka slaví Řepánkovy slavnosti

Zažijte víkend s dětmi při báječné projížďce po kolejích. Na Kolínské řepařské drážce se budou konat Řepánkovy slavnosti. Letos to bude již dvanáctý ročník oslav. Všechny vlakové soupravy budou taženy parní lokomotivou. Zpestřením jízdy bude připravené překvapení. Vláček na kolejích po cestě totiž přepadnou kovbojové, přesně tak, jak to bývalo na Divokém západě. Vláček jezdí ze stanice Kolín Sendražice do stanice Býchory. Tam se můžou návštěvníci občerstvit či zakoupit suvenýry.