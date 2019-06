Do divadla dorazí Michal z Kouzelné školky

Městské divadlo v Kolíně zaplní dětský jásot pod taktovkou Michala z Kouzelné školky v sobotu 9. února od 10.30 hodin. Kouzelná školka aneb Michal k snídani, kde se bude servírovat zejména legrace, je představení, které by si žádné dítko nemělo nechat ujít. Se svými diváky oslaví zároveň i své narozeniny. Jaký dort bude mít a kolik bude mít svíček? To už je jen na dětech samotných. Michalovo vystoupení není jen tak obyčejné, do napínavého děje vtáhne všechny své malé diváky a společně pak všichni rozluští velkou jídelní zábavu.