Divadlo Krapet zahraje divadelní představení

Příběh o přerostlém pejskovi a malé holčičce herci zahrají na divadelní scéně Městského divadla v Kolíně. Pohádku Maxipes Fík představí pražské Divadlo Krapet. Příběh vypráví o děvčeti jménem Ája, která neuměla říkat R. Přála si pejska a její tatínek jí přání vyplnil a koupil tak psa. Původně se jmenoval Rek. Tím, že malá Ája neuměla R, říkala mu Fek, to ale neznělo tak líbezně, tak jej tatínek přejmenoval na Fík. Velké dobrodružství začalo ve chvíli, kdy malý Fík začal růs do velkých rozměrů. A zvládal nejenom chodit páníčkovi pro pivo ale také chodil do školy. Pohádka se na scéně bude odehrávat okolo 60 minut.