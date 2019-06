Kolín – Dílničky pro děti od 3 let se budou konat 10. září od 9 do 12 hodin v Dětském centru Rimava v Kolíně. Jedná se hlídání dětí pod dozorem kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Děti se mohou těšit na několik činností, budou si hrát, vytvářet, hýbat se a jiné podobné aktivity, kterými se zabaví. Zájemci předají své dítko do péče dozoru. Uvedou potřebné informace dítěte, například identifikační údaje a kontakt na sebe, maminky si tak mohou zařídit své záležitosti. (mše)