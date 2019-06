Den záchranářů v Kolíně

Opět se můžete těšit na přehlídku integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor spolu s Policií ČR vyrazí se svou technikou z Polepské ulice. Ranní jízda Kolínem z důvodu uzavření ulice Marasykova a Pražská povede letos ulicí Táboritská, Žižkova, Legerova, Politických vězňů přes Náměstí Republiky ulicí Pražkou na Karlovo náměstí, kde bude technika celé dopoledne vystavena. Dopolední program zpestří zábava podaná Domem dětí a mládeže Kolín, kolínskými školami a Městskou hudbou Františka Kmocha Kolín.

Odpolední program se soustředí na Kmochově ostrově, nebude chybět policejní vrtulník, policejní dron, psovodi, jízdní a poříční policie, hry pro děti, balónky, nafukovací skákací hřiště a skluzavka v podobě hasičského auta, policejní hra "Po stopách pachatele", dětské hrátky v pěně a další.

Odpolední dětský program zakončí vystoupení kapely Bombarďák. Hudebně divadelní představení této skupiny je sice určeno dětem, ale nudit se nebude ani dospělý doprovod. Představení začíná hned po poslední komentované ukázce vyprošťování z havarovaných vozidel cca od 16 hodin v amfiteátru Kmochova ostrova.

Podvečer bude patřit muzikantům z Kolínského Big Bandu a Michalovi Malátnému, který přijal pozvání si opět s KBB zazpívat. „Chovám hluboký obdiv k hasičům, policistům, doktorům a dalším profesím a lidem. Doufám, že je nebudu potřebovat, ale věřím, že jsou to Ti nejlepší a na správných místech. Těším se do Kolína“, odpověděl Michal Malátný na otázku „Michale, co Ty a záchranáři?“. Koncert bude téměř dvouhodinový a začne od 17:30 hodin.

Upozorňujeme, že stejně jako v loňském roce je "ve hře " stanoviště "Třídvorská", kde se budou odehrávat tradiční ukázky historické vojenské techniky a jízdy po tankodromu.