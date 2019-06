CYKLO: Cestou okolo architektonických památek

Od kolínské dominanty rozhledny Vodárna za moderní architekturou. Odtud úsek vede pohodlným cyklopruhem do Štítar, potom do obce Radovesnice a dále na Křečhoř vedoucí přes vrch. V Lidobřicích se nachází nádherná Kubistická Bauerova vila od architekta Josefa Gočára. Vila je přístupná ovšem prohlídky je třeba předem objednat. Dále bude zapotřebí vystoupat krátký kopec do polních Voděrad a dále trase povede do Lošan, Lošánky, Kbel, Kbílek a směr Uhlířské Janovice. Po cestě se naskytne pohled na nový zámek v Ratboři, který je také přístupný. Potom úsek vede zpět ke kolínskému gymnáziu, kde trasa končí.