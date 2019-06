Český Brod pořádá soutěž ve střelbě

Troufněte si na soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky. Město Český Brod za českobrodskými hradbami pořádá akci s názvem Českobrodská vzduchovka, ve které se střelci snaží získat, co nejvíce bodů. Od 12 hodin se může zapsat do soutěže každý, kdo má zájem si zasoutěžit. Na zájemce čeká střelná disciplína do terčů z volné ruky na 10 metrů, střelba z polohy v leže na figurky, finálová střelba Ku ptáků na vzdálenost 25 metrů a střelba z volné ruky a otevřených mířidel. Juniorská kategorie bude podobná jen s osmi metrovou vzdáleností od terče a figurek.