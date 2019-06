Bruslí se hned na Nový rok

Proč nezačít nový rok zimním sportem? Veřejné novoroční bruslení se koná hned 1. ledna od 12 do 14 hodin na Zimním stadionu v Kolíně. Bruslaři všech věkových kategorií, s kocovinou i bez, rodiny s dětmi, všichni jsou na novoročním bruslení vítáni. Tradičně musí mít sebou děti do 10 let dospělý doprovod v podobě rodičů, zákonného zástupce či jiné osoby na 18 let. Pojďme si v novém roce společně zabruslit a užít si trošku té zimní zábavy.