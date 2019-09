Tradiční garážový výprodej se uskuteční v sobotu 7. září od 9 do 12 hodin v Havránkově mlýně.

Prodávat i nakupovat může přijít kdokoliv, garážový výprodej doplní i chutné občerstvení.

Akce má navíc i charitativní účel, vše co nebude prodáno, a co si prodejci nebudou chtít vzít zpět, bude věnováno Diakonii Broumov, která například pomáhá začlenit znevýhodněné osoby zpět do chodu společnosti.