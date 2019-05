Amant (divadlo - Nučice)

Ochotnický divadelní spolek ŽUMPA Nučice zve: Po divácky úspěšných premiérách naší nejnovější situační komedie Amant váz zveme na první reprízu. Ta se uskteční v Lidovém domě v Nučicích (Tyršova 183) v pátek 14. června od 19:00. Jak si poradí s dotěrným amantem dívka Káťa a její přítel Radek? Bude se to její mamince líbit? Zatkne nakonec místní policista vůbec někoho? A co na to všechno svérázná tetička Emilka? Situace střídá situaci a mladý páreček bude mít plné ruce práce zachránit to, co si sám vymyslel. Nudit se určitě nebudete! Vstupné dobrovolné Více o našem divadle na www.divadlozumpa.cz a www.facebook.com/zumpaos.