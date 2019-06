Rodinný / Česko / 2014 / 73 min

Rodinný snímek z úchvatného světa ze života na souši, ve vodě i hlubinách oceánu kolem ostrova ukrytého před zraky lidí. Obrovské dobrodružství, které prožívají obří želvy, stejně jako napínavé situace, do nichž dostávají drobné rybky. A také mnoho let úsilí o možnost natáčet v místech, kam je lidem a zvláště filmařům vstup zakázán. To vše se skrývá pod titulem Aldabra: Byl jednou jeden ostrov. Příběh plný fascinujících dobrodružství přírodního světa se spojuje s mimořádným zážitek, jaký může nabídnout jen 3D technologie.

Základní vstupné 89 Kč. Studenti, senioři a děti do 15 let mají na vstupenku 20 Kč slevu.