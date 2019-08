Panelová výstava s názvem 100 let proměn hranic našich regionů je k vidění do 30. srpna ve Veigertovském domě Regionálního muzea Kolín. Návštěvníci ji mohou shlédnout od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, a o víkendu od 10 do 17 hodin. Výstava mapuje vývoj územně správního členění státu od jeho počátků do současnosti. Největší prostor je věnován období posledních sta let, ve kterém došlo k několika zásadním reformám. Součástí výstavy jsou reprodukce historických map, jež znázorňují jednotlivé etapy vývoje hranic našich regionů od zemí, přes historické kraje až k samosprávným krajům, které známe dnes, stejně jako změny v okresech.