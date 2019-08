Cirkus pro dospělé se vrací do Kolína

KDY: 9. srpna, od 20 hodin

KDE: Jaselská ulice, Kolín

ZA KOLIK: přední lóže 350 Kč, tribuna 250 Kč

Jedinečné představení v čele s klaunem Pennywisem je kombinací hororových postav i artistických prvků. Nechybí sprostý humor, smích, skřeky, zombie i velmi blízký kontakt s publikem. Představení, které potrvá až do neděle, není vhodné pro děti a je výjimečné tím, že v show neúčinkují žádná zvířata.

Pátek bude patřit špuntům na vodě

KDY: 9. srpna, od 21 hodin

KDE: Park u Ztracení uličky, Kolín

ZA KOLIK: zdarma



Parta mužů má geniální plán – vyrazit na vodu bez svých drahých poloviček! Ten má ale, bohužel pro ně, značné trhliny. I když se jim podaří vydařit bez žen, musí sebou vzít své děti. Letní dobrodružství může začít. V hlavních rolích hraje Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Pavel Liška, Anna Polívkova, Táňa Vihelmová a další.

Nebovidská tvrz promítá Jak vycvičit draka 3

KDY: 9. srpna, od 19 hodin

KDE: Nebovidská tvrz, Nebovidy

ZA KOLIK: zdarma



Bývalí nepřátelé Vikingové a draci žijí na ostrově Blp v přátelské harmonii. Všem vládne mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou, vedle toho se také zamiloval do překrásné Astrid. Jen jí to ještě nestihl říci, a nakonec láska bude to, co změní osudy obyvatelů ostrova Blp. Dokáže si s tím Škyták poradit?

Poutní slavnost se odehraje ve farním kostele

KDY: 10. srpna, od 15 hodin

KDE: Kostel sv. Vavřince, Velim

ZA KOLIK: zdarma



Děti mohou na poutní slavnosti vybít prázdninovou energii ve tvůrčích dílnách, při zábavných soutěžích, koncertech, nebo za doprovodu rodičů u prohlídky samotného kostela i zvonice. Od 16 hodin vystoupí skupina historického šermu Colonia Nova. Neděle 11. srpna pak bude od 9 hodin patřit slavnostní poutní mši svaté v kostelu sv. Vavřince. Akce se pořádá pod záštitou obce Velim a Farního společenství.

Paní z Kolína připomenou Napoleona Bonaparte

KDY: 10. srpna, od 18 hodin

KDE: Kmochův ostrov, Kolín

ZA KOLIK: zdarma



Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína pořádá historické slavnosti 10. srpna od 18 hodin na Kmochově ostrově. Sobota se ponese v duchu empíru a oslavy narozenin francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparte. Návštěvníky čeká hudba, tanec, kejkle, divadlo, šerm nebo ukázky jedinečného katovského řemesla. Nebude chybět ani dobové tržiště, sokolník, exotičtí hadi, vojenský tábor či dětské dílny.