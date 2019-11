Hudba Praha band vystoupí v Kolíně

KDY: 16.11. od 20.00

KDE: Městský společenský dům Kolín

Pokračování legendární Hudby Praha po jejím rozpadu v roce 2015 si budou moci poslechnout fanoušci v Městském společenském domě v Kolíně. Koncert se odehraje 16. listopadu od 20 hodin. Chystá se charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů, kteří jsou zakládající členové skupin Jasná Páka a Hudba Praha.

Šraňky ještě nespadly, láká hudební večer

KDY: 16.11. od 20.00

KDE: U Vodvárků, Kolín



Na hudební večer nazvaný Šraňky ještě nespadly lákají organizátoři do hudebního klubu U Vodvárků v Kolíně. Koncert se odehraje 16. listopadu od 20 hodin. Těšit se návštěvníci mohou na hudebního hosta ze Slovenska: Hasiaci Prístroj. Vedle toho vystoupí také kapela Muerti. Zahrají i další kapely, například Blikající miminko.

Koncert oslaví výročí Sametu

KDY: 15.11. od 19.00

KDE: Městské divadlo Kolín



Slavnostní koncert věnovaný 30. výročí od Sametové revoluce připomene tuto historickou událost 15. listopadu od 19 hodin. Městská hudba Františka Kmocha přivítá dva významné hudební hosty: zpěvačku Radku Fišarovou a akordeonistu Michala Karbana.

Tématem přednášky bude strach coby špatný motiv

KDY: 17.11. od 10 hodin

KDE: CEROP – Podnikatelský inkubátor Kolín



Série přednášek Minulost nechávám se bude vedle dalších témat zabývat také strachem a tím, jak je špatný motiv. Přednášet bude Martin Moldan; účastníci se budou zabývat otázkami, co by udělali, kdyby se nebáli, a také o věcech, které se mohly stát a nestaly, protože měl člověk strach.

Přátelsky si proběhnou trasu

KDY: 16.11 od 10 hodin

KDE: Na louce u silnice z Českého Brodu přes Zahrady do Doubravčic a Kostelce n Č.L.



Pošuk, neboli Pošemberský ultra kros, chystá podzimní přátelské proběhnutí trasy. To se tentokrát odehraje 16.11. od 10 hodin. Událost se koná každý rok, organizátoři zvou všechny, kteří mají zájem, na společný výběh v konverzačním tempu. Sraz je na louce u silnice z Českého Brodu přes Zahrady do Doubravčic a Kostelce n Č.L.; tam je start závodu.