Pečky pořádají farmářský trh

KDY: 21. září, od 9 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Pečky

ZA KOLIK: Zdarma

Trh nabídne lahodné dobroty a jedinečné výrobky od regionálních zemědělců a řemeslníků. Pořídit si můžete například různé druhy ovoce, zeleniny, včelí med, domácí sýry a další pochutiny. Ve 12 hodin bude navíc vyhlášena anketa Pečin 2019. Cena je každoroční tradicí, při které si sami občané zvolí vítězný mimořádný čin jednotlivců či nejlepší akce od kulturních, sportovních, vzdělávacích až po charitativní.

Jan Psota pokřtí knihu

KDY: 21. září, od 14 hodin

KDE: Kaplička sv. Jiří, Doubravčice

ZA KOLIK: Zdarma



Obec za doprovodu regionálního publicisty Jana Psoty z Hradešína pořádá sousedské odpoledne. Při této příležitosti pokřtí Psota své dílo Doubravčice nad říčkou Šemberou. Ta mapuje středověkou a novověkou historii obce. Hosté se mohou těšit na překvapení v podobě kmotrů knihy, divadelního i hudebního představení, bohatého občerstvení z rukou místních obyvatel či na tvořivou dílničku pro nejmenší.





Divadlo rozradostní dětem první školní měsíc

KDY: 22. září, od 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Kolín

ZA KOLIK: Zdarma



Nad strašidelným údolím se tyčí nejpodivnější dům, který všichni nazývají Strašidelný zámek. Povídá se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, které zemřeli rodiče a zůstala tak sama. Nikde u lidí kolem sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se sama vydá do světa hledat své štěstí. Setkání se strašidly ji nakonec přinese spoustu radosti.

Ochutnejte lahodná vína i sýry

KDY: 22. září, od 15 hodin

KDE: Na louce mezi kostelem a Tescem, Pečky

ZA KOLIK: Zdarma



Svatováclavské vinobraní se po roce opět vrací do Peček. Přátelskou akci plnou chutného vína doplní gastronomický zážitek. Na všechny návštěvníky čeká ochutnávka sýrů a vín z moravských i českých vinařství. Atmosféru podtrhne hudební zábava v podobě vystoupení zdejší kapely JB Band.