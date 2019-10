Chystají večer kouzelných světýlek

KDY: 26. 10. od 18:00

KDE: Muzeum Kouřim

Kouřimský večer kouzelných světýlek je na programu 26. října. V 18 hodin u muzea je sraz na společnou cestu městem se světýlky, která bude ukončená ve skále. Připravená je soutěž ve vyřezávaných dýních, strašidelný domeček se strašidly, podzimní lahůdky, dýňové pochoutky. Dýně na vyřezávání bylo možné si zdarma vyzvednout od středy 23. října od 12 hodin u podatelny na radnici. Vyřezané dýně do soutěže se pak předávají do pátku 25. října do 13 hodin na podatelně nebo do 16 hodin v infocentru. V sobotu 26. října můžete dýně přinést mezi 13. a 16. hodinou přímo do skály.

Lidé se mohou dozvědět více o velocipédech

KDY: 26.10. od 13:00

KDE: Veigertovský dům, Karlovo náměstí, Kolín



Tři, dva, jedna, start - a cyklo závod může začít. Zábavně naučný program. Velocipedy a velocipedisté, inscenovaný cyklistický závod v prostorách muzea plný úkolů zručnosti a sportovních či vědomostních dovedností, atraktivní výstava Dobrodružství cyklistiky, komentovaný výklad autorů, ukázka restaurování starých kol, bezpečnost jízdy na kole s Policií ČR, herní prvky pro děti - kvízy, skládačky, pexeso, omalovánky, rukodělné dílničky, focení na vysokém kole, otevřená kavárna. Pro podpoření dobové atmosféry mohou účastníci přijít v dobovém oblečení - modrobílé pruhované triko, pumpky, podkolenky, polobotky, kšiltovka.

Josef IX. Se skupinou Mina pokřtí nové CD Všechno nejlepší

KDY: 26. 10. od 20:00

KDE: Městský společenský dům Kolín



Křest nového CD "Všechno nejlepší" se uskuteční jako narozeninový koncert zpěváka Josefa IX. s jeho skupinou Mina. Hudebně pogratulovat mu přijde legendární tancovačková kapela Keks, která ve společenském domě ještě nevystupovala.

Do neděle se můžete podívat na 3D fotografie

KDY: do 27. 11.

KDE: Městská knihovna Kolín

ZA KOLIK:



Příležitost vidět Prahu, Český Krumlov, Řím a další města na prostorových fotografiích, které představí Václav Codl, můžete v Městské knihovně Kolín. 3D brýle pro prostorové vidění vystavených snímků budou k dispozici. Vernisáž výstavy se uskuteční 23. října od 16 hodin ve společenském sále knihovny.