Tessie se předvede v Brodě

KDY: 29. února, 18:00

KDE: Vinotéka a kavárna SeViJa, Český Brod

ZA KOLIK: -

Mladá zpěvačka, kytaristka a skladatelka Tessie zavítá poprvé a jistě ne naposledy do Českého Brodu. Repertoár umělkyně tvoří písně v českém i anglickém jazyce. Sama Tessie bere hudbu jako svůj relax a uklidnění pro duši od dnešního uspěchaného světa a snaží se toto poselství skrze svůj dar šířit dál.

Co se vlastně zvrtlo?

KDY: 28. února, 19:00

KDE: Městské divadlo Kolín

ZA KOLIK: 190 Kč, 390 Kč



Městské divadlo Kladno přináší skvěle pointovanou crazy komedii o inscenování detektivky malou divadelní společností. Ač jsou úmysly čisté, vrší se během představení jedna nehoda na druhou. Ale představení se přeci nemůže zastavit. Platí přeci, že Show must go on.

Michal pobaví děti

KDY: 29. února, 10:30

KDE: Městské divadlo Kolín

ZA KOLIK: 185 Kč, 195 Kč



Zábavné divadelní představení s Michalem z "Kouzelné školky" pro děti od 2 do 8 let. Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně SMÁT! Účinkují: Michal Nesvadba a jeho mazlíčci.

Psí závody zavítají do Kouřimi

KDY: 29. února, 9.00

KDE: louka u kaple s. Víta, Kouřim

ZA KOLIK: 100 Kč muži/ženy, 50 Kč junioři



První ročník canicrossových závodů Kouřimský kopeček. Trasa dvoukolového sprintového závodu se psem povede po poznávací stezce. Akce proběhne za každého počasí. Starty závodů začnou v 10 hodin, vyhlášení vítězů je naplánováno na 14. hodinu.

Hokejová veselice opět v Kolíně

KDY: 28. února, 20:00

KDE: Městský společenský dům, Kolín

ZA KOLIK: 220 Kč



Tradiční hokejová veselice, ples Nosatých. Plesem bude provázet moderátorka Lucie Šilhánová Černá známá z rádia Evropa 2 a televize Prima. Hrát k tanci a poslechu bude kapela Caroline Band. Připraveny budou také soutěže o ceny. Vstupenky v ceně 220 Kč lze zakoupit na sekretariátu zimního stadionu při domácích utkáních A-týmu a B-týmu.