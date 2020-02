Klub českých turistů zve na promítání

KDY: 15. února, 14:00

KDE: Domov Anna, Český Brod

ZA KOLIK: Zdarma

Klub českých turistů Český Brod zve do kazetového sálu Domova Anna na promítání a vyprávění pana Zusky a setkání účastníků z roku 2019.

Hasiči zvou k tanci

KDY: 15. února, 20:00

KDE: Sokolovna, Kostelec nad Černými lesy

ZA KOLIK: 150 Kč



Sbor dobrovolných hasičů zve na již 13. Hasičský ples. Kromě hudby a tance je připraven bohatý doprovodný program a občerstvení.

Režisér osobně uvede promítání

KDY: 14. února, 19:30

KDE: Kino 99, Kolín

ZA KOLIK: 140 Kč



Česká černá teenage komedie Martyho Pohla Párty Hárd pojednává o třech spolužácích, kteří chtějí udělat ten nejlepší mejdan pod sluncem aby zapůsobili na své vysněné dívky. Projekci uvede osobně režisér Martin Pohl.

Jaký byl socialistický sen?

KDY: do 16. února

KDE: Regionální muzeum, Kolín

ZA KOLIK: každý z celků za 50 Kč



Projekt Socialistický sen. Vize a realita se dělí do dvou výstavních celků. První část projektu, instalovaná ve Veigertovském domě, mapuje panelovou výstavbu v Kolíně a podobu tehdejší bytové kultury. Druhá část, instalovaná v Červinkovském domě, se zaměřuje na běžný život obyvatel socialistického Československa od 50. do konce 80. let 20. století.

Výstava odhalí řeckou historii

KDY: do 31. března 2021

KDE: Regionální muzeum, Kolín

ZA KOLIK: 50 Kč



Výstava prostřednictvím exponátů ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Národního muzea a dalších institucí představuje mozaiku vzájemných vlivů a kontaktů utvářejících antickou hmotnou kulturu. Řecká kultura ve sice svých počátcích inspirovala hmotným i myšlenkovým bohatstvím antického Orientu, ale sama se pak stala vzorem dalším národům.