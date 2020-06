Kolín ovládnou modely aut

Městský společenský dům v Kolíně zve 27. a 28. června od 10 hodin na akci nejen pro děti. Předvedou se dálkově ovládané nákladní automobily a stavební stroje. Součástí je modelová silnice, čerpací stanice, mosty a řada dalších zajímavostí jako například STK, myčka, skladiště, kontejnerový terminál. Rovněž nebude chybět plocha se stavebními stroji a zemními pracemi. Akce bude rozdělena do několika částí. RC Truck show představí modely nákladních automobilů a stavebních strojů, RC Drifting ohromí drahou s driftovými speciály a RC Školka přinese možnost vyzkoušet si jízdu se zapůjčeným truckem. Součástí akce je také maxi autodráha s těmi nejrychlejšími modely.

Oslavte blížící se prázdniny s letním kinem

Kolínské Kino 99 si připravilo letní kino v parku u Ztracené uličky. Prvním filmem, který kino promítne v pátek 26. června od 21.45 hodin, bude česká komedie podle románu Evžena Bočka Poslední aristokratka. Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat do Čech. Zámek však není v takovém stavu, jaký si noví majitelé představovali, a místní zaměstnanci, hypochondrický údržbář, zpátečnický kastelán a bodrá hospodyně, jsou na americké poměry hodně svérázní. Vstupné je 99 korun.

Český Brod opět oživí tržnice

Českobrodská tržnice přináší v pátek 26. června od 8.00 hodin na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě kromě stánků s domácími produkty, výpěstky, pochoutkami i rukodělnými výrobky kulturní program. Ten se nazývá Múzy v koutě a od 12.00 hodin v parčíku u zvonice představí začínající interprety z oblasti hudby, divadla i literatury. Tentokrát si návštěvníci poslechnou zpěv a hru na kytaru slečny Verči, která předvede několik coverových verzí známých písniček, a prohlédnou si autorské fotografie.

Nebovidská tvrz ožije filmem

Od pátku 26. června bude na tvrzi v Nebovidech probíhat letní kino. Prvním filmem, na který se mohou diváci v rámci nebovidského letního kina těšit, je rodinný film Dolittle s Robertem Downeym jr., který poběží od 19.00 hodin. A od 21.00 hodin kino promítne českou komedii Ženy v běhu se Zlatou Adamovskou, Terezou Kostkovou, Veronikou Khek Kubařovou a Jenovéfou Bokovou. Tvrz bude otevřena od 18.00 hodin a nabídne možnost prohlídky areálu i Pohádkového sklepení, kde si děti budou moci vyrobit svíčku nebo zkusit váhu kovářského kladiva. Připraveny budou také hry z tvrzového Harantiště a spousta dobrot připravená nebovidskými babičkami z Klubu Beseda i místním gastromágem Radkem Šťastným.

Železniční cestovatelé navštíví Kolínskou řepařskou drážku

Sobotní výlet 27. června nabízí možnost svézt se Kolínskou řepařskou drážkou vlakem taženým parní lokomotivou z Kolína-Sendražic do Býchor a zpět. Sraz je v 8.44 hodin na železniční stanici Kolín-Zálbí. V Býchorách si účastníci projdou první část naučné stezky Za historií řepařské drážky. Po návratu do Snedražic bude výlet pokračovat 13 kilometrů dlouhou pěší procházkou do Týnce nad Labem po zbývající části naučné stezky a turistické značce. Přihlásit se lze do pátku 26. června na telefonu 732 364 130 nebo e-mailu soova.palena@centrum.cz. Cena jízdenky je 150 korun.