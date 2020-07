Nebovidská tvrz ožije filmem

Každý sudý pátek probíhá na tvrzi v Nebovidech promítání letního kina. Připraveny jsou vždy 2 filmy. Tentokrát, 24. července se diváci mohou od 19 hodin těšit na animovaný snímek Angry Birds ve filmu 2 a od 21 hodin na český snímek Přes prsty. Tvrz bude pro návštěvníky otevřena od 18:00 a nabídne možnost prohlídky areálu i Pohádkového sklepení, kde si děti budou moci vyrobit svíčku nebo zkusit váhu kovářského kladiva. Připraveny budou také hry z tvrzového Harantiště a spousta dobrot připravená nebovidskými babičkami z Klubu Beseda i místním gastromágem Radkem Šťastným.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Řemeslné pohádkové léto pokračuje Modrobílou sobotou



Pravidelný prázdninový program Muzea lidových staveb v Kouřimi Řemeslné pohádkové léto, které přináší zábavu i poučení, zve v sobotu 25. července od 10 hodin na Modrobílou sobotu věnovanou tradičnímu řemeslu barvířství a převážně modrotisku. Návštěvníci se mohu těšit na dílničku na výrobu modrotiskových ubrusů a tašek, praní prádla v neckách a na valše, čtení pohádek o barvířství a pradlenách a komentovanou prohlídku výstavy od Markéty k Matičkám ve velké světnici rychty z Bradlecké Lhoty a ve statku z Týřovic, která připomíná lidové obyčeje v době vrcholícího léta.

Letní kino Bio Bezdíkov zve na letní komedii 3Bobule



Bio Bezdíkov ve Škvorci přináší 24. července od 21:30 letní komedii 3Bobule, která nabízí další pokračování v životě Honzy, Kláry, Jirky a dalších postav z vinařské komunity na Jižní Moravě. Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Nastává rozhodující čas vinařského roku, vinobraní. A Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou, jehož příchod některé věci ještě zkomplikují. Vstupné je 100 Kč.

V pivovaru vystoupí hvězdy 60. let



V pivovaru v Kostelci nad Černými lesy se 24. července od 20 hodin návštěvníkům představí legendární pěvecké hvězdy 60. let Karel Kahovec a Viktor Sodoma, k nimž se přidá ještě jedinečná formace George & Beatovens, která letos slaví 55 let na hudební scéně. Karel Kahovec s George & Beatovens převzali repertoár Petra Nováka, takže kromě Popravy blond holky, Paní v černém, zazní i Modřínů háj, hit Hvězdička blýskavá, Povídej a Já budu chodit po špičkách. Viktor Sodoma to na scéně rozbalí s repertoárem The Matadors. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji přímo v pivovaru, tabáku Kalianko v Pražské ulici a dalších místech. Cena je 399 Kč.

Kolínské letní kino pobaví komedie Ženy v běhu



Kolínské letní kino v parku u Ztracené uličky přináší 24. července od 21:45 českou romantickou komedii Chlap na střídačku s Ivanou Chýlkovou, Jiřím Langmajerem a Lucií Žáčkovou v hlavních rolích. Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. A to takový, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden s manželkou, druhý zase s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.