PSH pořádá plážový festival

Pražská rapová skupina PSH – Peneři strýčka Homeboye, která je definicí a jistotou českého hip-hopu, kterému udávají směr už od minulého století, přináší náhradou za zrušené festivalové léto sérii koncertů Pobřežní hlídka tour 2020. Jeden z koncertů se odehraje také v pátek 14. srpna od 19 hodin ve Vodním světě v Kolíně. Trio Vladimir 518, Orion a DJ MIKE TRAFIK předvedou výběr toho nejlepšího, co od nich už víc jak dvě generace fanoušků znají a také adrenalinem prošpikované skladby z nové desky. Podpoří je také Sofian Medjmedj a Reginald music. Vstup je zdarma.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Historické slavnosti se zaměří na Neklidná léta 1914 až 1945

Skupina historického šermu Páni z Kolína zve v sobotu 15. srpna od 10 hodin na 8. historické slavnosti v Kolíně s názvem Neklidná léta 1914 až 1945. Tentokrát se Kmochův ostrov vrátí do meziválečných a válečných let a přinese návštěvníkům divadelní představení, výstavy vojenské techniky a výstroje, ukázky historických tanců i vojenských ležení a koncerty kapel Třehusk, Švejk Šraml a dalších. Součástí akce bude i expozice „Kolín mezi světovými válkami“, výstava „Koruna česká“ vývoj naší měny od Rakouska-Uherska po rok 1960, panely mapující dobu od roku 1914 do roku 1945 a mnoho dalších poučných i zábavných kratochvílí.

Sobotu ve Velkém Oseku rozehraje první ročník Vosek festu

Fotbalové hřiště ve Velkém Oseku se 15. srpna stane dějištěm prvního ročníku hudebního festivalu Vosek fest. Jako první od 19 hodin zahraje pop-rock Katka Rejmonová & kapela. Od 20:30 je na pódiu vystřídá poděbradská pop-rocková kapela Sendwitch. Od 22 hodin bude jeviště patřit kolínské punk-rockové kapele Prasákův gauč a nakonec od 23:30 zahrají alternative a metalcore set kolínští Eclipse of Heaven. Zisk z akce poputuje na dokončení rekonstrukce sokolovny ve Velkém Oseku. Vstupenky v ceně 150 Kč, lze zakoupit přes web smsticket.cz. Areál bude otevřen od 18 hodin.

Běžci si mohou změřit síly na tradičním půlmaratonu KVOK

V neděli 16. srpna proběhne již 62. ročník Přeboru Středočeského kraje v půlmaratonu Kolín-Velký Osek-Kolín – Memoriál Jindry Stránského. Dvacet jedna kilometrů dlouhý závod má start a cíl na atletickém stadionu Mirka Tučka v Kolíně a povede po rovinaté obrátkové trati s tartanovým a asfaltovým povrchem. Pořadatelé vyhlásí vítěze v kategoriích žen a mužů rozdělených podle věku a rozdají mezi ně finanční hotovost ve výši 20 000 Kč a věcné ceny v hodnotě 10 000 Kč. Přihlásit se lze na místě od 8:15 nebo přes web vytrvalcikolin.cz. Startovné je 300 Kč pro předem přihlášené a 400 Kč pro přihlášené na místě. Závod samotný začne v 10:00. Součástí běhu budou na atletickém stadionu běžecké závody pro děti.

Řemeslné pohádkové léto se loučí Sobotou na skle malovanou

Pravidelný prázdninový program Řemeslné pohádkové léto, který přináší do Muzea lidových staveb v Kouřimi zábavu i poučení, zve 15. srpna od 10 hodin na poslední sobotu celého programu, na Sobotu na skle malovanou. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky podmalby na skle s Jiřím Honissem, dílničku, ve které si budou moci podmalbu sami vyzkoušet, čtení tematických pohádek a komentovanou prohlídku výstavy od Markéty k Matičkám instalované ve velké světnici rychty z Bradlecké Lhoty a ve statku z Týřovic, která připomíná lidové zvyky a obyčeje v době vrcholícího léta.