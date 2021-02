Iva Pazderková a Adéla Elbel připravily talkshow "Rozchody stylově"

KDY: v sobotu 13. února 2021 od 20:00

KDE: vstupenky na goout.net, akce na Facebooku

ZA KOLIK: 250–1000 Kč

Mix improvizovaného stand-upu, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy. Dvě přebornice ve vztazích – Iva Pazderková a Adéla Elbel – vás zabaví v sobotu 13. února od dvacáté hodiny v neopakovatelné antivalentýnské talkshow na téma Rozchody stylově. Poradí, jak se rozejít, aby si to on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, proberou své dávné i stávající vztahy, řeknou, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande, až to zase bude možné, zatančí spolu na oblíbené love songy alias „oplodňováky“, prozradí své ženské triky a ještě mnohem víc. Vstupné je od 250 do 1000 korun.

Vyřešte hádanky světýlkové paní z Benátek a získejte poklad

KDY: do 28. února 2021

KDE: Zámek Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: zdarma



Každý rok Benátky nad Jizerou navštěvuje světýlková paní připomíná, že o světlo, které má každý v srdci, je třeba pečovat, aby nevyhaslo. Letos bohužel není možné se s ní setkat jako vždy v zámeckém sklepení, ale i tak se světýlková paní vrátila a připravila cestu plnou hádanek v zámeckém parku a lesoparku. Stezka začíná u vchodu do zámeckého parku. Na konci cesty čeká v krabičce poklad, ze kterého si každý řešitel může vybrat jednu věc. Doma pak mohou malí i velcí napsat nebo nakreslit, jak se jim daří udržovat plamínek v srdci na živu a hřející, jaké dobré skutky dělají, a poslat své výtvory na e-mail mondikos@seznam.cz. Více informací ZDE.



Městské divadlo v Mladé Boleslavi myslí na zamilované

KDY: 14. února 2021 v 17:00

KDE: YouTube kanál Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: zdarma



Chtěli jste svátek zamilovaných oslavit návštěvou divadla či jiným kulturním programem? Městské divadlo v Mladé Boleslavi myslí na své diváky i na Valentýna. Přichystalo pro ně Valentýnský stream, který nabídne živou hudbu, krásné melodie a poezii v podání boleslavských herců a hereček.

Jaroslav Dušek se s diváky a hostem zamyslí nad počasím

KDY: 14. února 2021 od 19:30

KDE: na Youtube nebo stránkách divadla

ZA KOLIK: zdarma



Původně rozhlasový blok Jaroslava Duška, se v Divadle Kampa příjemně zabydlel hned v září 2010 a od té doby pravidelně nabízí divákům poutavé besedy se zajímavými hosty na témata pozemská i vesmírná. Aktivními účastníky besedy jsou přítomní diváci a proto se program často protáhne až do pozdních večerních hodin. Aktuálním hostem bude Radovan Dluhy-Smith z katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, který si s Duškem popovídá na téma ovlivňování počasí.



Sestry Havelkovy vrátí svým swingem sledující do doby mezi světové války

KDY: 12. února 2021 od 19:00

KDE: na Facebooku události

ZA KOLIK: zdarma



U příležitosti zahájení oslav třicátého výročí založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se v pátek od 19 hodin uskuteční swingový koncert sester Havelkových. „Soubor tvoří dámské vokální trio Olga Bímová, Petra Kohoutová a Anna Vávrová, dámy, které propadly kouzlu rané swingové hudby a již řadu let provázejí své posluchače do období mezi dvěma světovými válkami plného rytmu, tance, inspirace, čistých ideálů, romantických lásek a snů,“ uvedli organizátoři. Podle nich se sledující mohou těšit nejen na zachování nejčistší stylovosti vlastní interpretace a instrumentace českých, amerických a německých písní z 30. let, ale i celkového jevištního pojetí, průvodním slovem počínaje a dobovým projevem a dobovými kostýmy konče.

Láska pokvete i v online kině

KDY: víkend 13. a 14. února 2021 od 20:30

KDE: Moje kino live

ZA KOLIK: 100 Kč



Sobotní večer zpestří Mojekinolive.cz trochu jinak zamilovanou komedií s názvem Až vyjde měsíc. Dvanáctiletí hrdinové se do sebe zamilují na první pohled, dokonale si rozumí, na rozdíl od okolí, které je vůbec nechápe, a tak spolu utečou do divočiny. Hledá je celé městečko včetně šerifa v podání Bruce Willise. Na svatého Valentýna je večer na programu film o lásce v pozdějším věku. Nebo o jejím oprášení. Vrátit se na první rande se svou ženou se pokusí Victor, který od od syna dostane poukaz na zprostředkování libovolné historické události. Podaří se jim s ženou opět zamilovat?



Skupina Horkýže slíže bude hrát online z bratislavského klubu

KDY: v sobotu 13. února 2021 od 21:00

KDE: na Facebooku

ZA KOLIK: zdarma



Jedna z nejoblíbenějších slovenských kapel současnosti, Horkýže slíže, si pro své fanoušky připravila online koncert. Parta kolem Petera Hrivňáka alias Kuka s nadsázkou říká, že jde o online koncert po sto letech. Punk-rocková kapela z Nitry bude sledujícím hrát z bratislavského Klubu pod lampou, a to v sobotu 13. února od 21 hodin. Fanoušci se mohou těšit na pořádný hudební nářez, zaznít by měla řada známý skladeb, na které se jistě české i slovenské publikum těší. Více informací naleznete na facebookové stránce Horkýže slíže.

Připomeňte si filmovou prvotinu režiséra Petra Kubíka

KDY: v pátek 12. února 2021 od 18:00

KDE: Za kulturou.online

ZA KOLIK: 99 Kč



Web zakulturou.online přináší české road movie Montenegro z roku 2016, první celovečerní film režiséra Petra Kubíka, který nedávno natočil fantasy pohádku Princezna zakletá v čase. Děj pojednává o srbské studentce psychologie a sociologie Andjele, která se v rámci psaní diplomové práce rozhodne vyrazit na dobrodružnou cestu do Černé Hory se svojí dlouholetou kamarádkou a dvěma cizinci. Výprava jí nakonec ukáže, že život nemusí být řízen pouze rozumem.