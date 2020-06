O 14 dní později, tedy 13. a 14. června, bude na programu slavnostní zahájení 14. sezóny provozu. Během akce jsou návštěvníci povinni dodržovat platná vládní nařízení spojených s prevencí nákazy koronavirem.

Zdroj: Deník

Další víkendové tipy

Restaurace oslaví znovuotevření koncertem

Restaurace Kulturní dům v Jestřábí Lhotě zve v sobotu 30. května od 21 hodin na koncert české kapely Stresor, která posluchačům přinese největší české rockové hity od legendárních skupin Kabát, Harlej, Alkehol, Škwor nebo Arakain. Během večera proběhne také volba Miss bílé (krásné) tričko. Kvůli vládním opatřením může v restauraci být maximálně 300 návštěvníků najednou. Rezervaci stolu lze provést na telefonním čísle 604 203 194 nebo přes facebookové stránky restaurace. Vstupné na akci je 150 Kč za osobu.

Opět si můžete prohlédnout kostely na Kolínsku

Regionální muzeum v Kolíně od úterý 26. května opět spustilo prohlídky kostelů pod svým patronátem. Jedná se o kostely svatého Bartoloměje v Kolíně a svatého Štěpána v Kouřimi. Komentované prohlídky kolínského chrámu sv. Bartoloměje se konají od úterý do pátku od 9:00 do čtyř hodin odpoledne v každou celou hodinu a v sobotu a v neděli v každou celou od 10:00 do 15:00. Kouřimský kostel sv. Štěpána si prohlédnete v každou celou hodinu od úterý do soboty mezi 10:00 a 16:00 a v neděli od 13:00 do 16:00. V obou kostelích platí, že prohlídky nezačínají ve 12:00.

Trhy v Českém Brodě doplní kulturní program

Českobrodská tržnice, která se bude konat pravidelně každý pátek od 8 hodin, přináší na náměstí Arnošta z Pardubic kromě stánků s místními domácími produkty, výpěstky, pochoutkami, květinami i rukodělnými výrobky kulturní program. Ten se nazývá Múzy můžou a v parčíku u zvonice představí především začínající interprety oblasti hudby, divadla, literatury. Na první tržnici v rámci bloku Múzy můžou zahraje studenská kapela místního gymnázia Pancake cake.