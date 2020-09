Kouřim se rozloučí s prázdninami pohádkovým putováním

Kouřim si na poslední prázdninový víkend připravila Putování s pohádkou aneb

Loučení s prázdninami. 29. srpna bude od 13 hodin v areálu Skály otevřena bude šmoulí a indiánská vesnice s koňmi, které přivítají návštěvníky ve šmoulích a indiánských převlecích s otevřenou náručí, připraven bude Pohádkový obchůdek z projektu Dejme věcem novou šanci, na koních přijede královská rodina, která oficiálně akci zahájí, proběhne zábavná show Šmoulí sen a nakonec koncerty kapel Big Papa a Retro music band z Tábora. Stará Kouřim navíc od 14:00 nabídne pohádkovou trasu s úkoly, časová náročnost je asi 1 hodina, tužky s sebou.

Zdroj: Deník

Další víkendové akce

Pošlete děti do školy bezpečně

Děti budou moci během poslední prázdninové soboty v parku na náměstí

Smiřických v Kostelci nad Černými lesy navštívit poučnou a zábavnou akci Hurá do školy! Bezpečně!, která by měla děti poučit o silniční bezpečnosti a opatrnosti při cestě nejen do školy, ale hlavně je pobavit. Připraveno bude dopravní hřiště i bohatý doprovodný a hudební program. Účastníci akce by s sebou měli mít vlastní dopravní prostředek, jako je kolo, koloběžka, odrážedlo, šlapací autíčko nebo cokoli jiného, a barevné křídy, kterými budou moci společně vyzdobit prostor před školou svými kresbami.

Hasiči se střetnou ve Zibohlavech

V hasičském areálu v Zibohlavech proběhne 29. srpna od 10 hodin hasičská soutěž Zibohlavské sání. Soutěží se v požárním útoku ve dvou pokusech, jeden nástřik a jeden sklopka. Další disciplínou sobotního sportovního dopoledne je soutěž o nejrychlejší zadek. Pro diváky, závodníky a samozřejmě i pro děti je připravena vědomostní soutěž o zajímavé ceny. O dodržování pitného režimu a zásad zdravého stravování se postarají místní dobrovolní hasiči. Odpoledne, od 15 hodin, bude v areálu připraveno Dětské sportovní odpoledne, kterým se malí i velcí návštěvníci rozloučí s končícími prázdninami a přivítají nový školní rok.

Kolínské posvícení potěší malé i velké návštěvníky

Po celou dobu konání Kolínského posvícení, od čtvrtka do pondělí, se malí i velcí mohou těšit na pouťové atrakce, které budou připraveny u Starých lázní. V neděli 30. srpna budou od 17 hodin na Karlově náměstí k vidění koncerty a představení v rámci Kolínského kulturního léta. Své umění předvedou Yellow sisters, malý lidový soubor Plzeňský MLS a Pepino band J. P. Matury s repertoárem složeným převážně z lidovek, světových evergreenů a šlágrů i z autorských skladeb. Poslední den posvícení, pondělí 31. srpna proběhne od 8 hodin na Karlově náměstí posvícenský trh.

Český Brod už chystá velkolepé rozloučení s prázdninami

Sobota posledního prázdninového víkendu bude na náměstí Arnošta z Prdubic v Českém Brodě patřit rozloučení s prázdninami s názvem Prázdninám odzvonilo. Dopoledne od 8 hodin bude probíhat tradiční Českobrodská tržnice, od 13 do 17 hodin budou připraveny dílničky pro děti, hry, bezplatné prohlídky českobrodského podzemí a burza knih a učebnic, od 14 do 15 hodin se děti mohou těšit na divadlo a od 17 do 22 hodin se pódia ujme hudební blok Múzy v koutě, ve kterém zahrají Adéla Spurná, Kazat3ll, Verča, Honza Štrup a Checkmate!.