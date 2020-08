Víkend připomene slavnou bitvu u Kolína z roku 1757

Víkend bude v Nové Vsi I, Křečhoři a Lošanech patřit oslavám bitvy u Kolína. V rámci 263. výročí se v pátek mohou návštěvníci v Nové Vsi I těšit na písničky kapely Starostova dvanáctka, ukázku nočního střetu předsunutých stráží a koncert kapely Echo. V sobotu v Křečhoři proběhne průvod vojska obcí k památníku, položení věnců a čestné salvy, následovat bude doprovodný program nazvaný Černí husaři jsou za humny, bitevní ukázka pod názvem A Bůh se odvrátil a po setmění ještě noční dělostřelecké salvy. Neděle v Lošanech bude patřit pietnímu aktu u hrobů padlých a zemřelých vojáků z bitvy u Kolína.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Kolínské kulturní léto přináší už pošesté minifestival Charifest

Už šestý rok se v neděli 9. srpna od 17 hodin na Kmochově ostrově v Kolíně koná Charifest, charitativní hudební minifestival, na kterém je možné dobrovolným vstupným přispět na provoz Skladu materiální a potravinové pomoci Farní charity Kolín. Dále bude opět možnost si nakoupit si modely z charitativního šatníku nebo si vybrat některý z výrobků, jejichž autory jsou senioři z Dobrovolnického centra. V letošním roce se návštěvníkům představí Gamba Blues Band se svou bluesovou a bluesrockovou tvorbou, písničkářka a multinstrumentalistka Eliška Kotlínová hrající na ukulele, kytaru a klavír a karlovarská pop rocková kapela Liwid.

Thom Artway navštíví Kouřim

Zpěvák, textař a kytarista Thom Artway, který patří k uznávaným mladým muzikantům české hudební scény, se 8. srpna ve 20 hodin vrací po dvou letech opět do Zahrady č.p. 9 v Kouřimi. Ve své tvorbě propojuje moderní zvuk s klasickým písničkářstvím. Jeho skladby jsou podmanivé díky charakteristickému hlasu a jasně rozpoznatelným melodiím. Vstupné na místě je 160 Kč, snížené 100 Kč, děti do 14 let mají vstup zdarma.

Řemeslné pohádkové léto přináší Lněnou sobotu

Pravidelný prázdninový program Muzea lidové architektury v Kouřimi Řemeslné pohádkové léto, které přináší zábavu i poučení, zve 8. srpna od 10 hodin na Lněnou sobotu věnovanou zpracování lnu, o kterém se návštěvníci dozví od Lenky a Jana Limových. Návštěvníci se mohu těšit na ukázky samotného zpracování, čtení pohádek o lnu a oblékání a komentovanou prohlídku výstavy od Markéty k Matičkám ve velké světnici rychty z Bradlecké Lhoty a ve statku z Týřovic, která připomíná lidové obyčeje v době vrcholícího léta.

Kolínské letní kino pobaví komedie Přes prsty

Kolínské letní kino v parku u Ztracené uličky přináší v pátek 7. srpna od 21:45 českou komedii Přes prsty s Petrou Hřebíčkovou a denisou Nesvačilovou v hlavních rolích. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra.