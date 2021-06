Vydejte se na nedělní minijarmark s dílničkami pro děti

KDY: 20. června, 9:00

KDE: Zasedací místnost CVIK, Informační centrum Český Brod

ZA KOLIK: Dílničky zpoplatněny do 50 Kč

Sdružení výtvarníků a Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) zvou v neděli 20. 6. 2021 od 9:00 - 15:00 hodin do historického radničního sálu v přízemí budovy na odpolední program. Můžete se těšit na košíky, keramiku, drátované výrobky, meditační polštáře, výrobky z včelího vosku. Dílničky jsou zpoplatněny.

Užijte si den otevřené brány hradu Tuchoraz s průvodcem

KDY: 19. června, 9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00

KDE: Hrad Tuchoraz

Navštivte den otevřené brány hradu Tuchoraz s průvodcem Janem Psotou. Akce se uskuteční s ohledem na platná epidemiologická opatření. Těšit se můžete na komentované prohlídky, ražbu vrátkovských grošů nebo prodej místních jablek a moštů.

Vydejte se na Štolmířský jarmark a veřejné pečení chleba

KDY: 19. června, 10:00

KDE: Štolmíř

ZA KOLIK: Zdarma

Vydejte se na červnové veřejné pečení s ochutnávkou výtečného kváskového chleba, dalamánků, škvarkových placek, křupavých housek a na závěr sladkých koláčků! Těšit se také můžete na první letošní jarmark, který nabídne celou řadu lokálních domácích produktů od mýdel, látkového zboží, keramiky, bižuterii po ukázky drátování a dílničky pro dospělé a děti. Dále budete moci ochutnat skvělé klučovské víno, dorty z klučovské cukrárny, kokosky a linecké od Líby, domácí uzeniny a paštiky z Mlékovic. A spoustu dalších dobrot! Přijďte se dozvědět více o starém pekařském řemesle a užijte si s přáteli jedinečnou atmosféru u štolmířské pece! Akce se bude konat v souladu s aktuálními vládními nařízeními a opatřeními.

Pořiďte si nové věci na burze věcí a rostlin

KDY: 18. června 15:00 - 19. června 18:30

KDE: Dělnický dům, Velký Osek

Burzu věcí a rostlin bude spojena s charitativní sbírkou. Příjem darů a věcí k prodeji proběhne v pátek 18. června od 15 do 18 hodin. Prodej bude probíhat v sobotu 19. června od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin. Výdej neprodaných věcí poté proběhne od 16.30 do 18.30 hodin. Poplatek za každou přinesenou věc k prodeji jsou 2 koruny. Pro všechny, kdo budou chtít ulehčit práci a tím urychlit přípravu burzy je připraven formulář pro Váš seznam věcí k prodeji, který je ke stažení na www.nadejeops.estranky.cz nebo k vyzvednutí v odpoledních hodinách na níže uvedeném telefonním čísle 775 354 736. Více informací na www.velky-osek.cz.

Vodní svět Kolín pořádá dětský den

KDY: 19. června, 9:00

KDE: Vodní svět Kolín

ZA KOLIK: 50 Kč/dítě

Přijďte v sobotu do Vodního světa Kolín oslavit dětský den. Čeká na vás nafukovací hrad, terč na kopání, minigolf, malování na obličej, šlapací káry a mnoho dalšího. proběhne i soutěž o 20 jednotlivých a 10 rodinných vstupů do Vodního světa Kolín.

Slavnostní otevření Kudrnáčovy stezky je tu!

KDY: 19. června, 15:00

KDE: Ulice Na Záhabří (Poříčany)/ Hradiště Na Ptáčku (Klučov)

ZA KOLIK: Zdarma



Stezka povede z Klučova do Poříčan obdobně jako kdysi úvozová cesta, kterou obce společnými silami obnovily. V sobotu se můžete těšit na hudební vystoupení Zuzany Seibertové, přestřižení pásky a společnou procházku do Klučova. Tam vám zahraje keltská skupina Flying Druids a těšit se můžete i na divadlo Toy Machine – Král Karel. Stezka dostala jméno po archeologovi Jaroslavu Kudrnáčovi, který v těchto místech prováděl rozsáhlý výzkum.