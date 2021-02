PONEC Online: Tanec a fyzika – online laboratoř

KDY: 19. února od17:00

KDE: divadloponec.cz

ZA KOLIK: 0 - 500 Kč

Tvůrci představení Tanec a fyzika Fg = G [(m1m2)/r2] zvou do své fyzikálně-choreografické laboratoře. Součástí inscenace jsou i taháky na představení. Každý z nich se formou krátkého filmu věnuje fyzikálním jevům, které autoři využívají v představení. Diváci tak mohou s tvůrci objevovat zákony, vzorce a teze, které se ve filmech skrývají a následně si vytvořit vlastní krátké choreografie inspirované tím, co ve filmech najdou. Diváci budou potřebovat barevné papíry RGB (1 červený, 1 zelený, 1 modrý), pohodlné oblečení pro zkoumání fyzikálních pohybů, prostor na pohyb (dle možností). Laboratoří provedou choreografky a tanečnice Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková, speciální host a mnoho variant „hudebního popcornu“.

Lékařka poradí s výchovou dětí online

KDY: 20. února od 15:30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: zdarma



Doktorka Lidmila Pekařová odpoví ve své online přednášce na několik častých rodičovských otázek, i na to, co si často neuvědomují. Třeba že podporují nesamostatnost svých dětí. Přednáška s názvem Důslednost a bezpodmínečná láska vychází z třicetileté praxe doktorky v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Otevře témata komunikace s dětmi, zákony výchovy, jak děti naučit uklízet své věci nebo co se stane, když je láska bez odpovědnosti a další. Přednášku přináší MAP Vzdělávání ORP Poděbrady a MAS Mezilesí. Odkaz pro přihlášení na přednášku zdarma najdete na facebookové události nebo na www.ddmpodebrady.cz.

Městské divadlo seznamuje s ansámblem

KDY: kdykoliv

KDE: na facebookovém profilu Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: zdarma



Městské divadlo v Mladé Boleslavi si pro milovníky divadla připravuje program i během doby, kdy není možné divadla navštěvovat. Kromě podcastu divadlo začalo vydávat nový cyklus videí Cesty, ve kterých hosté popíšou svou cestu, která je zavedla k divadlu. V prvním díle se s tou svou svěřila například herečka Veronika Bajerová. Odkazy na oba cykly zájemci najdou na Facebooku Městského divadla Mladá Boleslav.

Kino zve na westernový horor, životopisný film a komediální drama

KDY: 19., 20. a 21. února od 20:30

KDE: Mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Platforma domácího online kina Moje kino Live přichází tento víkend se snímky Rivalové, Kosti a skalp a Paterson. První z filmů přináší pohled na soupeření dvou velikánů závodů formule 1 Nikiho Laudy a Jamese Hunta, které pod taktovkou Rona Howarda skvěle ztvárnili Daniel Brühl a Chris Hemsworth. Kosti a skalp je „na proteiny výživný koktejl, který se nevyhýbá násilí a není rozhodně vhodný pro filmové citlivky“. A třetí film Paterson se zaměřuje na obyčejný život obyčejných manželů. Půvab vyprávěného příběhu leží v poezii drobných detailů. Víkendové filmy jsou tzv. English friendly, tedy v anglickém znění s titulky.

Užijte si online operetu Netopýr

KDY: 20. 2. února od 19:00

KDE:djkt.eu

ZA KOLIK: 150 - 300 Kč



Online projekce divadelní hry Netopýr je opereta hudebního skladatele Johanna Straussa napsaná na libreto autorské dvojice Carla Haffnera a Richarda Genée a diváci ji mohou zhlédnout v sobotu 20. února od devatenáct hodin. Vtipný příběh z měšťáckého prostředí je o Gabrielu Eisensteinovi, který musí na několik dní do vězení, jeho ženě Rosalindě, za kterou přichází její dávná láska tenorista Alfred, a pomstě dr. Falkeho. Ten chce Gabrielovi oplatit jeho žertík, kdy jej nechal v kostýmu netopýra běžet přes celé město. To vše je zasazeno do „jiskřivé“ Straussovy hudby. Vstupné je od 150 do 300 korun.

Virtuální výstava kladenského muzea přibližuje konec 2. světové války

KDY: kdykoliv

KDE: omk.cz

ZA KOLIK: zdarma



Na webových stránkách Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně si veřejnost může prohlédnout virtuální výstavu připomínající 75. výročí konce druhé světové války, kterou vytvořil historik a kurátor sbírek muzea Karel Drvola. Na se webu například nachází část týkající se příjezdu Rudé armády, leteckých bojů nad Kladenskem v letech 1944 a 1945 sekce Živá historie o fenoménu takzvaném reenactmentu, neboli historické rekonstrukce událostí. V ní se dozvíme více o činnosti regionálních klubů vojenské historie i o takzvaných bunkrácích, starajících se o prvorepubliková opevnění. Výstava je volně přístupná.

Kamila Metzová vysvětlí, jak jíst zdravě v dnešní době

KDY: 20. února od 13:00

KDE: aplikace Clubhouse

ZA KOLIK: zdarma



Na aplikaci Clubhouse, novém fenoménu, mohou uživatelé telefonů značky Apple v sobotu vyslechnout přednášku Kamily Metzové. Tématem bude zdravá výživa. Kamila odpoví například na otázky, čemu se ve stravě vyhnout, jaké stravovací návyky je dobré budovat nebo jak moc naše pocity ovlivňuje strava. Vlastníci aplikace Clubhouse mají na přednášku volný vstup.

Eva a její tygři přenesou diváky k osobnostem českého šansonu

KDY: 19. února od 20:00

KDE: divadlovdlouhe.cz

ZA KOLIK: 100 - 300 Kč



Ve znamení českých šansoniérek budou moci zažít tentokrát zájemci online koncert Divadla v Dlouhé. V pořadí druhý koncert Evy Hacurové a jejích tygrů v sestavě Milan Potoček (klavír, klarinet a klávesy), Pavel Lipták (kytary), Jan Buble (kontrabas a baskytara) a tentokrát i Tomáš Makovský (bicí nástroje), přenese diváky na návštěvu k velkým osobnostem českého šansonu. Na playlistu koncertu, který sestavovala Eva na základě svých srdcovek, nechybí písně Evy Olmerové, Hany Hegerové, Marty Kubišové, Yvonne Přenosilové a také jedna „Bulisovka“. Vstupné je od 100 do 300 korun.