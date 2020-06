Na společném koncertu tak zazní nejen největší hudební pecky z repertoáru Pavlíny, stejně jako skladby z nové desky, ale dojde i na největší hity kapely Marsyas, a to jak ty z repertoáru Petra Kalandry, tak Zuzany Michnové, které zazpívá právě Pavlína. Cena vstupného je 250 korun v předprodeji a 300 korun v den koncertu.

Další víkendové pozvánky

Trhy v Českém Brodě doplní kulturní program

Českobrodská tržnice, která se bude konat pravidelně každý pátek od 8 hodin, 5. června přináší kromě stánků s místními domácími produkty, výpěstky, pochoutkami, květinami i rukodělnými výrobky kulturní program. Ten se nazývá Múzy můžou a v parčíku u zvonice představí především začínající interprety oblasti hudby, divadla, literatury. Na aktuální tržnici v rámci bloku Múzy můžou zahraje muzikantka Tammy něco ze své tvorby na ukulele.

Golfové dvojice se porvou o pohár

Už v sobotu 6. června proběhne 2. ročník Českobrodského golfového Texas Scramble dvojic. Hlavní cenou pro vítěze je putovní pohár, soutěžící na druhém a třetím místě obdrží tekuté ceny. Kromě hlavních kategorií budou oceněni také hráči s nearest a longest drive a nakonec proběhne slosování scorekaret o voucher do Pizzerie Malechov. Startovné je 300 Kč, poplatek pro nečleny činí 500 Kč. Přihlášky se posílají na e-mail ceskobrodskygolf@seznam.cz.

Turisté provětrají kola

Klub českých turistů v Kolíně se sejde ke společnému výletu. Tentokrát je v plánu takzvaný cyklistický švih. Sraz účastníků je v 7:30 na nádraží v Kolíně odkud se vlakem vydají do České Lípy. Následná trasa výletu pak povede přes Dubou do Mělníka a pak vlakem zpět do Kolína. Každý účastník z řad členů zaplatí 200 Kč. Zváni jsou i nečlenové, kteří však jezdí za plnou cenu bez členského zvýhodnění.